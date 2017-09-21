Появились сообщения о двенадцати заложенных в Москве бомбах

Днем в четверг, 12 сентября, общее количество "заминированных" зданий в Москве достигло двенадцати.

Сегодня утром сообщалось о пяти управах и одном районном центре госуслуг с "бомбами" внутри. Источник в экстренных службах отметил, что совсем недавно поступили еще два анонимных сообщения в управах районов Новокосино и Бирюлево Западное, а также в здании Совета депутатов в Раменках и администрации муниципального округа Некрасовка, передает ТАСС.

Кроме того, якобы были заминированы Единый информационно-расчетный центр Люблино и 12-й участковый пункт полиции в Басманном районе.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверки в управах районов Марьино, Кунцево, Савеловский, Войковский, а также Лианозово. Информация о минировании центра госуслуг района Раменки также проверяется.