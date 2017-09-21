Пациент психбольницы в Петербурге выпрыгнул с 3 этажа и сбежал к жене

Стены психиатрической клиники имени Скворцова-Степанова на Фермском шоссе не смогли удержать 23-летнего пациента: желание быть с женой позволило больному преодолеть все препятствия и сбежать.

Парня доставили в известную психиатрическую больницу Санкт-Петербурга 18 сентября. Молодой больной порывался позвонить жене, но ему этого не позволили, передает портал «Фонтанка.ру». Врачи действовали по инструкции: больной был в состоянии сильнейшего стресса и бил по стенам.

Не доставшись благосклонности врачей, пациент успокоился и вечером 20 сентября разбил больничное окно и сбежал домой, к супруге.

Прибежавшая на шум медсестра увидела разбитое окно (дело происходило на третьем этаже), но внизу уже никого не было, больной убежал в шлепанцах и пижаме. Гулял пациент не долго: через три часа его навестили по домашнему адресу и вернула в клинику.