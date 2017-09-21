Церковь XIX века вспыхнула в Подмосковье

В подмосковном городе Озёры в четверг, 21 сентября, в церкви XIX века вспыхнул пожар.

Источник в экстренных службах региона заявил, что возгорание случилось на площади около сорока квадратных метров. Как уточняет сегодня РИА "Новости", в результате пожара в Покровской церкви в населенном пункте Сосновка городского округа Озёры никто не пострадал.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося в здании 1890 года постройки.