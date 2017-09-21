У храма под Санкт-Петербургом нашли сотни человеческих останков

В Санкт-Петербурге у православного храма «Покров Пресвятой Богородицы» вечером 20 сентября были найдены сотни человеческих останков. Страшную и в то же время загадочную находку сейчас изучает полиция.

Человеческие останки найдены в прихрамовой зоне в Невском районе Санкт-Петербурга. Каким образом кости оказались там и сколько лет они пролежали в земле, сейчас выясняет полиция, пишет портал «Фонтанка.ру». Кости обнаружил отряд поисковиков, который вел раскопки на территории храма. Около шести часов вечера поисковики наткнулись на залежи костей и вызвали полицию. Есть сведения, что найдены останки нескольких человек (найдено 260 фрагментов костей), но когда именно скончались эти люди, пока сказать нельзя.

Вокруг храма когда-то хоронили первых поселенцев Северной столицы, - первые захоронения появились здесь в 1710 году.