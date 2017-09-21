Водитель иномарки сбил ребенка в Подмосковье и скрылся с места происшествия.

Как сообщает утром в четверг, 21 сентября, источник в правоохранительных органах, авария случилась в Щелково на улице Жегаловская. Согласно последней информации Агентства городских новостей «Москва», в ДТП участвовал автомобиль марки Opel.

Уточняется, что пострадавшая в ходе происшествия девочка в настоящий момент находится в тяжелом состоянии. В городе объявлен план "Перехват" для поимки водителя.