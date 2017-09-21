После драки у торгового центра "Москва" в столице минувшим вечером сотрудники полиции задержали не менее пятидесяти мигрантов.

Данную информацию предоставил источник в правоохранительных органах города, который отметил, что могла произойти массовая драка, однако столь масштабный конфликт удалось предотвратить. Как уточняет РИА "Новости", охранники ТЦ якобы побили мигранта, который работал в заведении грузчиком. Очевидно, за него решили заступиться товарищи.

Отмечается, что все участники конфликта были доставлены в отдел полиции для разбирательства.