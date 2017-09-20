Глава МЧС Пучков: массовая эвакуация в городах - не учения

Глава МЧС России Владимир Пучков опроверг информацию о том, что массовая эвакуация в разных регионах связана с учениями. По словам министра, сейчас ответственные ведомства анализируют обострение в России телефонного терроризма.

Глава МЧС подчеркнул, что массовое поступление ложных сообщений о минировании объектов в российских городах является большой и серьезной проблемой. Как он пояснил, оперативным службам приходится действовать в реальной обстановке.

Глава МЧС отметил, что, несмотря на обстановку, все ведомства и службы действовали во взаимодействии и выполняли свои задачи в полном масштабе, - передает "Интерфакс".

Ложные анонимные сообщения о минировании торговых центров, школ, административных зданий, вокзалов, массово начали поступать с вечера 10 сентября.

Сегодня массовая эвакуация проводилась во Владимире и Калуге. Эвакуировали из торговых центров жителей Тулы. По словам калужан, город был оцеплен полицией. Везде образовались пробки.