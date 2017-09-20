Путин выразил соболезнования президенту Мексики

Президент РФ Владимир Путин сегодня выразил соболезнования президенту Мексиканских Соединённых Штатов Энрике Пенье Ньето в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, вызванными землетрясением 19 сентября.

Глава Агентства по защите гражданского населения Луис Филипе Пуэнте привел новые данные о количестве погибших: погибли 248 человек. "На данный момент есть информация о 248 погибших: 72 в Морелосе, 117 в Мехико, 43 в Пуэбле, 12 в Эдомексе, трое в Герреро и один в Оахаке", — написал главный мексиканский спасатель с соцсети Тwitter.

В направленной телеграмме российский лидер передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате землетрясения.

Путин подчеркнул, что Россия готова оказать дружественной Мексике необходимое содействие в преодолении последствий этого стихийного бедствия.

Один из толчков стихии разрушил школу в Мехико, погибли 20 детей. Сотрудники посольства РФ в Мексике и члены их семей остались без жилья из-за разрушительного землетрясения.