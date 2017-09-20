Виновных в массовой гибели рыбы ищут в Курской области

В Беловском районе Курской области на границе с Белгородской области произошел массовый мор рыбы. Выяснилось, что это произошло из-за большого количества вредных веществ в воде.



Как сообщает региональный следственный комитет, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшие массовую гибель рыбы).



Сотрудники отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов реки Илек заметили всплывшую рыбу 18 августа 2017 года. Произошло это в 3,6 километрах от границы с Белгородской областью. Было обнаружено более 4 тысяч щук, голавлей, язей, плотвы, окуня, верховодки. Уущерб составил почти 3 миллиона 200 тысяч рублей. А после анализов проб воды, отобранных в реке, как в месте гибели рыбы, так и выше по течению, выяснилось, что в воде по некоторыми показателям в 200 раз превышено предельно допустимая концентрация вредных веществ.



Теперь следствию предстоит установить виновых в этой экологической катастрофе.

по сообщению портала "Курск-Сити"