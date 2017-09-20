Мужчина-турист умер в районе перевала Дятлова

В Свердловской области мужчина-турист скоропостижно скончался в районе Перевала Дятлова. По данным СКР, информация о смерти мужчины, находившегося в качестве туриста в районе Перевала Дятлова в Ивдельском городском округе, поступила в правоохранительные органы города Ивделя днем 18 сентября.

Труп мужчины нашли туристы и сообщили в полицию. Следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области организована доследственная проверка. Следователи и сотрудники МЧС готовы выехать на место гибели туриста в район перевала Дятлова. Но в связи с труднодоступностью места, в котором произошла трагедия, добраться до него пока не представляется возможным. По данным СКР, необходимо привлечение специальной техники.

Сейчас решается вопрос о применении данной спецтехники, после чего будут продолжены необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента. По итогам доследственной проверки органами Следкома будет принято процессуальное решение.

Более 50 лет назад в феврале 1959 года на севере Свердловской области пропала группа туристов, которая пошла в поход под руководством студента 5 курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Позже турситы были найдены мертвыми. Что произошло на этом перевале, до сих пор является загадкой.