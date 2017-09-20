«Остановите, Вите надо выйти». В Челябинске наркоман укололся в маршрутке

Инцидент произошел по ходу следования маршрута №17. В салон вошел неадекватный молодой человек, не оплатил за проезд и прошел на задние сидения. Там он достал шприц и начал вводить наркотики.

По информации из группы в соцсетях «ЧП. ДТП. Челябинск», в салоне были женщины и дети. Один из мужчин попросил водителя остановиться и открыть заднюю дверь, чтобы выгнать наркомана. Однако тот, пока не закончил колоться, не вышел из общественного транспорта. От случившегося все пассажиры были в шоке.

Как сообщили в УМВД по Челябинску, в данный момент уточняется, были ли обращения в полицию по поводу случившегося.

Фото: кадр из клипа "Типичная маршрутка".