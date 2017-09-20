В Челябинске спугнули педофила, который раздел 10-летнюю девочку

Вчера вечером, 19 сентября, девочка возвращалась домой из школы. В подъезде одного из домов по улице Российской в Челябинске на нее напал педофил. Он раздел ребенка, но преступника спугнули.

По факту покушения на изнасилование ребенка возбуждено уголовное дело. С девочкой работают следователи, преступника ищут. Дело поставлено на личный контроль руководителя следственного управления города.