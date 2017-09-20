Житель Мурманска выпал из окна на пятом этаже и выжил

Несчастный случай произошел 20 сентября в Мурманске на улице Шевченко. Там из окна на пятом этаже выпал мужчина и сумел выжить. Что было причиной инцидента, в данное время выясняет следствие.

О падении мужчины из окна на пятом этаже жилого дома в Мурманске сообщает ИА «Би-порт». Известно, что мужчина выпал из окна дома по улице Шевченко. Несчастный упал на карниз подъезда, что и спасло ему жизнь. Мужчина получил травмы позвоночника и был доставлен в больницу. О состоянии пострадавшего не сообщается. Следствие выясняет подробности инцидента, и есть сведения, что в момент падения мужчина был пьян.