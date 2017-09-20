Сбой движения на фиолетовой линии в метро произошел по техническим причинам

В Москве движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена вошло в график после сбоя, который произошел в среду утром. Ранее сегодня около 8 часов утра поезда на фиолетовой ветке в столичной подземке шли с увеличенными интервалами.

По данным представителей московского метрополитена, "в 07:55 интервалы движения поездов на этой линии были увеличены по техническим причинам". "Таганско-Краснопресненская линия. Движение вводится в график", - было указано позднее в аккаунте метрополитена в Telegram.

Пассажиры, которые застряли сегодня в метро в утренний час-пик, сообщали, что сбой связан с неисправностью одного из новых поездов. Люди отмечают, что часто ломается новый поезд "Москва".