В Ульяновской области 14-летний ребенок скончался после урока физкультуры

В Ульяновской области в Димитровграде 14-летний ребенок, у которого было освобождение от физкультурных занятий, скончался после урока физкультуры. Школьник умер 19 сентября в детской больнице.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Ульяновской области проводится проверка по факту гибели школьника.

По предварительной версии СКР, в минувший вторник в школе ученику 8 класса стало плохо. Мальчик был госпитализирован в стационар. Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь, но он скончался. Как уточнили следователи, трагедия случилась во время урока физкультуры, от которой ребенок имел освобождение.

Проводятся проверочные мероприятия, опрашивается медицинский и педагогический персонал школы, назначены соответствующие экспертные исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.