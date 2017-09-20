Появилась предварительная версия самопроизвольного схода неуправляемой авиационной ракеты боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор", который произошел 16 сентября в ходе учений "Запад-2017" на полигоне Лужский мог в Ленинградской области.

Военные источники "Коммерсанта" считают, что в системе вооружения "Аллигатора" мог произойти технический сбой.

По данным издания, для установления обстоятельств инцидента создана специальная комиссия, в которую вошли представители Минобороны и авиационной промышленности.

Участники расследования ЧП выяснили, что ракета вылетела без команды пилота сразу же после включения им главного выключателя вооружения. В ходе расследования будут проведены дополнительные экспертизы.

Накануне в СМИ появилась информация о непроизвольном пуске ракет с вертолета Ка-52 во время стратегических учений. В сети размещены несколько видеозаписей, в том числе и из кабины Ка-52. Видео со сходом ракеты с вертолета Ка-52 на учениях "Запад-2017".