Поезда московского метрополитена следуют без остановок на станции «Китай-город». Станция 19 сентября закрыта в обоих направлениях (на выход и на выход) по требованию полиции. Об этом сообщает «Твиттер» подземки.

Метрополитен Москвы сообщил 19 сентября о закрытии станции «Китай-город». Известно, что станция временно закрыта по требованию полиции, поезда на ней не останавливаются. В 21.35 станция «Китай-город» Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий закрыты, сообщает «Твиттер» подземки. Станцию закрыли из-за анонимного телефонного сообщения о якобы заложенной там бомбе. В настоящее время полиция проверяет информацию о минировании.