Россияне подрались на свадьбе в Венеции и попали в полицию

В Венеции свадьба россиян завершилась массовой дракой. 250 человек гуляли на свадьбе пары из России целых три дня. Торжество проходило в одном из люксовых венецианских отелей.

Раньше говорили, что на настоящей свадьбе обязательно бывает драка. Вот наши и отличились. В результате потасовки пострадали сотрудники отеля. Полиция задержала участников драки - двух москвичей в возрасте 25 лет и 31 года и 32-летнего гражданина Болгарии.

Задержанных допросили на месте происшествия при участии охранника отеля из Молдавии, который стал в этот момент переводчиком, - передает РИА Новости.

В полиции имена новобрачных не раскрыли. Сотрудники отеля рассказали, что такие инциденты бывают. "Гости разъехались на следующее утро. Жених и невеста покинули отель невероятно довольными", — пояснил представитель отеля.