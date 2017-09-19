Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Варшаве

Российские дипломаты в посольстве РФ в Польше выразили протест польским властям в связи с осквернением кладбища советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве.

Вандалы не в первый раз осквернили кладбище-мавзолей советских солдат в польской столице. На памятниках погибшим воинам Красной армии, погибшим в годы Великой отечественной войны на территории Польши, появились надписи «Смерть врагам народа» и «Вон из нашей страны».

Посольство РФ в Польше "выразило решительный протест польским властям, призвало их в кратчайшие сроки привести мемориал в надлежащее состояние, установить и наказать виновных".

В настоящее время полиция в Варшаве выясняет обстоятельства акта вандализма и ищет злоумышленников.