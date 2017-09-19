Укол зонтиком: дама пыталась напасть на Ангелу Меркель

На главу германского правительства 19 сентября попыталась напасть неизвестная пожилая дама с зонтиком. Телохранитель канцлера предотвратил нападение и защитил Ангелу Меркель. Дама задержана полицией.

Телохранитель Ангелы Меркель расценил поведение 63-летней дамы с зонтиком как нападение и сработал соответственно. Пожилую женщину доставили в полицию и подозревают ее в попытке нанести Меркель телесные повреждения, сообщает "Росбалт". Сама задержанная уверяет, что ничего подобного и в мыслях не держала, просто хотела поместить флажок на свой зонт, да и находилась она в это время в нескольких метрах от фрау Меркель.

Инцидент произошел в городе Торгау на предвыборном митинге.