Крымчане остались без мобильного интернета из-за аварии

Некоторые жители Крыма сегодня осталась без мобильного интернета из-за повреждения магистрального волоконно-оптического кабеля. Представители крупнейшего оператора связи в Крыму "К-Телеком" рассказали, что интернета точно не было в Феодосии.

По данным "Интерфакса"», в течение нескольких часов мобильный интернет отсутствовал в Симферополе и перебои были в Севастополе.

Авария произошла в Керчи. Восстановление связи начали осуществлять в 12:00 ремонтные бригады. Через два часа повреждения были локализованы, начато восстановление волокна.

Директор компании оператора связи Владимир Зайцев рассказал, что в последнее время подобные аварии происходят нередко, и это связано со строительством трассы "Таврида", - передает РБК. По его словам, на полуострове идет много строительства и некоторые строители не смотрят в исполнительную документацию, могут начинать работу до получения разрешения от связистов.