Автобус с китайскими туристами врезался в дом в центре Москвы на Знаменке
19 сентября 2017, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве во вторник, 19 сентября, автобус с иностранными туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в самом центре мегаполиса. Туристический автобус с гостями из Китая врезался в дом на улице Знаменка.
В социальных сетях появились сообщения очевидцев о ДТП с участием автобуса с китайскими туристами в районе дома №8/13 по улице Знаменка. Автобус врезался в дом. По словам очевидцев, транспортное средство и двухэтажное здание получили небольшие повреждения. Туристы, к счастью, не пострадали. Все живы и невредимы. На месте аварии работают сотрудники полиции.
Один из очевидцев разместил фото ДТП в соцсети Facebook.