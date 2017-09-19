Автобус с китайскими туристами врезался в дом в центре Москвы на Знаменке

В Москве во вторник, 19 сентября, автобус с иностранными туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в самом центре мегаполиса. Туристический автобус с гостями из Китая врезался в дом на улице Знаменка.

В социальных сетях появились сообщения очевидцев о ДТП с участием автобуса с китайскими туристами в районе дома №8/13 по улице Знаменка. Автобус врезался в дом. По словам очевидцев, транспортное средство и двухэтажное здание получили небольшие повреждения. Туристы, к счастью, не пострадали. Все живы и невредимы. На месте аварии работают сотрудники полиции.

Один из очевидцев разместил фото ДТП в соцсети Facebook.