Патрульная машина Росгвардии сбила ребенка в Томской области

В закрытом городе-спутнике Томска Северске патрульная машина отдела вневедомственной охраны Росгвардии сбила ребенка.

Пострадавшая восьмилетняя девочка была экстренно доставлена в больницу. Следственное управление СК РФ по Томской области отмечает, что происшествие случилось во вторник, 19 сентября, около 15.00 по местному времени на проспекте Коммунистическом.

Как уточняет РИА "Новости", в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Выясняется, кто именно является виновником аварии.