Оставленный без присмотра 4-летний ребенок выжил после падения с 13 этажа

Следственное управление СКР по Кировской области начало доследственную проверку по факту падения четырехлетнего ребенка из окна 13 этажа. Инцидент произошел накануне в жилом доме по улице Мостовицкая.

Около 10 часов вечера его обнаружили случайные прохожие и тотчас вызвали «скорую помощь». У четырехлетнего мальчика врачи диагностировали закрытый перелом бедренной кости, тупую травму живота и груди.



Правоохранители пытаются выяснить, почему ребенок в такое позднее время находился дома один, без присмотра взрослых. Семья пострадавшего мальчика никогда не состояла на учете и характеризуется положительно.



