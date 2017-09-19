Оставленный без присмотра 4-летний ребенок выжил после падения с 13 этажа
19 сентября 2017, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]
Следственное управление СКР по Кировской области начало доследственную проверку по факту падения четырехлетнего ребенка из окна 13 этажа. Инцидент произошел накануне в жилом доме по улице Мостовицкая.
Около 10 часов вечера его обнаружили случайные прохожие и тотчас вызвали «скорую помощь». У четырехлетнего мальчика врачи диагностировали закрытый перелом бедренной кости, тупую травму живота и груди.
Правоохранители пытаются выяснить, почему ребенок в такое позднее время находился дома один, без присмотра взрослых. Семья пострадавшего мальчика никогда не состояла на учете и характеризуется положительно.