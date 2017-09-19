В больнице на Кубани, где в ожидании помощи умер пациент, проведут проверку

На Кубани проверят больницу, где в ожидании помощи врачей, скончался мужчина.

Согласно последней информации, соответствующее распоряжение Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения отдала глава Минздрава России Вероника Скворцова. Уточняется, что 28-летнего пациента с диагнозом "отравление" несколько раз перевозили из одного медицинского учреждения в другое.

Как уточняет РИА "Новости", мужчина умер в Северской ЦРБ в результате халатного отношения врачей.