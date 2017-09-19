Борис Дубровский: безопасность перевозки детей нужно усилить

Главе Южного Урала Борису Дубровскому доложили о ДТП с участием детей. Он напомнил, что в конце прошлого года дал поручения по соблюдению правил перевозки детей. Всем региональным организациям и ответственным лицам нужно усилить контроль за перевозкой детей.

Напомним, что 12 сентября в Челябинске на Троицком тракте попал в аварию автобус, который перевозил 13 детей. В результате ДТП ребята получили различные травмы. Как отметил замгубернатора Олег Климов, эта авария произошла по вине водителя МАЗа – он въехал в автобус с детьми, который ждал разрешающего сигнала светофора. Его машина ездила без техосмотра, к тому же он три раза за последний год привлекался к административной ответственности

Как добавил Евгений Редин, в автобусе был соблюдены все правила перевозки детей, поэтому серьезных травм удалось избежать.