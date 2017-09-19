Около 20 тонн труб украли на юго-западе Москвы

Около 20 тонн оцинкованных труб были украдены в московском районе Южное Бутово.

Источник в правоохранительных органах заявил во вторник, 19 сентября, что в полицию обратился представитель компании-поставщика труб. Как уточняет АГН «Москва», инцидент произошел по адресу: Варшавском шоссе, вл. 266, где неизвестный похитил трубы общей стоимостью примерно 905 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящий момент ведутся активные поиски преступника.