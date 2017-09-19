Две иномарки общей стоимостью 20 млн рублей бесследно исчезли в Петербурге
19 сентября 2017, 09:30 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Санкт-Петербурге бесследно исчезли два автомобиля Mercedes общей стоимостью 20,5 миллионов рублей.
Согласно последней информации, иномарки были похищены у предпринимателя, а также из автомобильного салона. Сначала заявление об угоне написал руководитель автосалона на Таллинском шоссе, где со стоянки пропал Mercedes G 63 стоимостью 14 миллионов рублей, передает "Фонтанка".
Позже в Адмиралтейском районе Петербурга автомобиль той же марки похитили у предпринимателя. Владелец иномарки оценил ущерб в 6,5 миллионов рублей.