Две иномарки общей стоимостью 20 млн рублей бесследно исчезли в Петербурге

В Санкт-Петербурге бесследно исчезли два автомобиля Mercedes общей стоимостью 20,5 миллионов рублей.

Согласно последней информации, иномарки были похищены у предпринимателя, а также из автомобильного салона. Сначала заявление об угоне написал руководитель автосалона на Таллинском шоссе, где со стоянки пропал Mercedes G 63 стоимостью 14 миллионов рублей, передает "Фонтанка".

Позже в Адмиралтейском районе Петербурга автомобиль той же марки похитили у предпринимателя. Владелец иномарки оценил ущерб в 6,5 миллионов рублей.