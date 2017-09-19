Сегодня начнутся выплаты шахтерам, которые устроили забастовку в Забайкалье
19 сентября 2017, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 19 сентября, начнутся выплаты шахтерам ООО "Дарасунский рудник", которые со вчерашнего дня объявили голодовку из-за задолженностей по зарплате.
Сегодня в забастовке участвуют уже 50 человек. Глава городского поселения Вершино-Дарасунское Александр Окладников заявил изданию "Известия", что деньги на предприятии уже есть и выплаты шахтерам начнутся в самое ближайшее время.
Ранее сообщалось, что после жалоб рабочих сотрудник Гострудинспекции пришел с проверкой в организацию, однако руководство отказалось продемонстрировать инспектору труда документы о выплатах с мая по июль текущего года.