Сегодня начнутся выплаты шахтерам, которые устроили забастовку в Забайкалье

Во вторник, 19 сентября, начнутся выплаты шахтерам ООО "Дарасунский рудник", которые со вчерашнего дня объявили голодовку из-за задолженностей по зарплате.

Сегодня в забастовке участвуют уже 50 человек. Глава городского поселения Вершино-Дарасунское Александр Окладников заявил изданию "Известия", что деньги на предприятии уже есть и выплаты шахтерам начнутся в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что после жалоб рабочих сотрудник Гострудинспекции пришел с проверкой в организацию, однако руководство отказалось продемонстрировать инспектору труда документы о выплатах с мая по июль текущего года.