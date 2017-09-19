После тайфуна "Талим" энергоснабжение всех населенных пунктов Сахалина полностью восстановлено.

Данную информацию во вторник, 19 сентября, предоставили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Уточняется, что специалистам удалось восстановить энергоснабжение, нарушенное ранее стихией, в 12.30 по местному времени, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что на аварийных участках после прохождения тайфуна работают 58 энергетиков и 25 единиц техники.