Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ

Сотрудники правоохранительных органов Хабаровского края задержали обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева.

Согласно последней информации, Анар Адияр-оглы Аллахверанов сам пришел в региональное управление ФСБ и сдался, передает сегодня издание "Восток медиа". Ранее суд заочно арестовал обвиняемого и объявил его в международный розыск.

Напомним, что Драчев был убит в Хабаровске 20 августа в драке рядом с торговым центром. Предполагается, что Анар Аллахверанов нанес множество сильнейших ударов ногами и руками по голове пауэрлифтера, вследствие чего спортсмен скончался.