Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге грабители дважды напали на лидера группы «Танцы минус» Вячеслава Петкуна. Позже выяснилось, что история правдива лишь отчасти.

Сообщалось, что музыканта ограбили: отняли у него сумку с деньгами и мобильным телефоном, а после избили. Когда Петкун отправился в травмпункт засвидетельствовать травмы, грабители якобы избили его еще раз, подумав, что тот идет в полицию.

«Фонтанка» разобралась с двойным избиением музыканта. В действительности же в Московском районе Санкт-Петербурга был избит Петкун, не имеющий к группе «Танцы минус» прямого отношения – это брат музыканта. Он решил воспользоваться известной фамилией, чтобы привлечь внимание к инциденту. Вячеслав сейчас находится за границей.

Ранее был предан огласке еще один случай с избиением звездной особы – актер сериала «Интерны» Илья Глинников устроил серьезную потасовку со своей девушкой.



