Кидавшийся в прохожих яйцами мальчик упал с пятого этажа в Москве

В Москве госпитализировали 9-летнего мальчика, выпавшего из окна пятого этажа.

Об этом инциденте стало известно телеканалу РЕН ТВ. Согласно информации, которая оказалась в распоряжении журналистов, несчастный случай произошел в Перервинском переулке. Находившийся в гостях у друга мальчик вышел на балкон и принялся кидать в прохожих куриными яйцами. По неизвестной на данный момент причине ребенок выпал из окна.

В настоящее время мальчик находится в реанимационном отделении одной из столичных больниц. У него диагностировано множество ранений.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в Калужской области после падения с 13 этажа погиб 5-летний ребенок.