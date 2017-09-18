В Свердловской области задержали 214 пьяных водителей за 3 дня

За три дня сотрудники госавтоинспекции выявили 214 нетрезвых водителей, причем, 26 из них попались "под мухой" не в первый раз, да и к тому же - без водительских прав, сообщает пресс-служба областной ГИБДД. Теперь им грозит уголовное преследование.

Отметим, что с начала года в Свердловской области по вине пьяных водителей в авариях погибли 49 человек и еще 212 получили травмы различной степени тяжести.