В Республике Алтай ребенок упал на скалодроме с трехметровой высоты

В Майминском районе Республики Алтай ребенок упал с большой высоты из-за неисправности оборудования на скалодроме.

Согласно последней информации, инцидент произошел на прошлой неделе во время прохождения аттракциона. Уточняется, что 14-летний мальчик сорвался вниз с трехметровой высоты из-за того, что металлическая конструкция, удерживающая страховочный канат, отсоединилась, передает Сибирское агентство новостей.

Отмечается, что ребенок был экстренно доставлен в больницу с травмой бедра. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.