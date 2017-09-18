Клиенты Сбербанка в понедельник не смогли воспользоваться сервисом "Сбербанк онлайн". Сбербанк сообщил о временных затруднениях в работе сервиса "Сбербанк онлайн" и порекомендовал клиентам воспользоваться сервисом позднее.

"В настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему. Просим Вас воспользоваться услугой позднее", - цитирует сообщение колл-центра банка РИА Новости.