Вся рыба вымерла в петербургской реке из-за сильнейшего загрязнения

В реке Новой в Кировском районе Санкт-Петербурга из-за сильнейшего загрязнения вымерла практически вся рыба.

Вода рядом с берегом стала коричневой, а на поверхности возникла странная пена, сообщают очевидцы. Как сообщает сегодня "Росбалт", ссылаясь на информацию движения "Красивый Петербург", от реки по округе распространяется ужасный запах. Вся рыба, обитавшая в воде, всплыла, глотая воздух.

Предполагается, что большинство живых организмов в реке погибло. Активисты потребовали срочно принять меры по очистке реки и выяснить, кто виноват в сильнейшем загрязнении.