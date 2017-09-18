Налетчика на Томинский ГОК отправили в СИЗО

В минувшую пятницу вечером, 15 сентября, Сосновский районный суд избрал меру пресечения для активиста движения «СТОП-ГОК» Гамиля Асатуллина. За поджог сложенных деревьев он пробудет в следственном изоляторе ближайшие два месяца.

Поджигателю было предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической или идеологической ненависти»). Фактически выходит, что активист руководствовался не экологическими, а политическими или идеологическими мотивами.

В ходе заседания налетчик просил суд о домашнем аресте и своей вины не признал, однако прокурор поддержал ходатайство следователей. Кроме того, материалы дела о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов были выделены в отдельное производство: задержанный начал стрельбу в сотрудников СОБРа, а потом выбросил оружие. Сейчас по данному факту ведется следственная проверка.

Напомним, что инцидент произошел ночью 11 сентября. На территорию Томинского ГОКа проникли поджигатели, которые бросили на штабеля сложенных деревьев бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Сотрудники предприятия своими силам потушили пожар и сберегли дорогостоящую технику, которая находилась неподалеку.

Также на дороге к местной деревне были найдены палки с гвоздями, а на ограждении – два плаката с угрозами. Мероприятие было спланировано в виде акции протеста самих сотрудников.

Чуть позднее правоохранительные органы задержали второго участника ночного налета – 35-летнего коркинца. Пока его данные не разглашаются.