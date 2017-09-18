Гражданин Китая с неразрезанными на купюры гривнами задержан в Новосибирске

Гражданин Китая был задержан таможенниками в аэропорту Новосибирска.

Специалисты заметили у мужчины 4,6 тысячи поддельных молдавских лей и 920 листов подлинных, но неразрезанных украинских гривен. Как уточняет в понедельник РИА "Новости", задержанный собирался отправиться на родину рейсом Новосибирск – Шанхай.

В настоящий момент не установлено, каким именно образом в руки гражданина КНР попали купюры и зачем он пытался провезти их с собой. Валюта была изъята. Данным делом займутся сотрудники МВД.