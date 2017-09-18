Пожар бушует на складе в восточной части Москвы

На востоке Москвы в складских помещениях вспыхнул мощный пожар.

Согласно последней информации пресс-службы столичного МЧС, пламя уже распространилось на площади около 200 квадратных метров. Как подчеркивает утром в понедельник, 18 сентября, портал "Росбалт", инцидент произошел по адресу: Амурская улица, дом 1.

Специалисты в настоящий момент проводят работы по вскрытию перегородок в помещениях. Пока информации о пострадавших или жертвах нет. Причина случившегося устанавливается.