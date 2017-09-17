Телефонные сообщения о минировании торговых центров Москвы продолжаются. 17 сентября были эвакуированы полицией посетители и персонал из ТЦ «Охотный ряд» , из ТРЦ «Хорошо» и из ТЦ «РИО» в центре столицы.

Из трех торговых центров Москвы 17 сентября была проведена массовая эвакуация посетителей из-за сообщения о заложенной бомбе, сообщает РИА Новости.

Полиция эвакуировала из ТЦ «Охотный ряд 2000 посетителей. Еще тысяча людей была выведена на улицу из ТРЦ «Хорошо». Источник в спецслужбах сообщает и про эвакуацию из ТЦ «РИО», но без уточнений о количестве спасенных людей.

Ранее «Аргументы недели» сообщали об анонимных звонках в полицию Сургута, где также были эвакуированы люди из трех торговых центров. Сообщения о минировании поступали и в полицию Ханты-Мансийска, Тюмени и Санкт-Петербурга.