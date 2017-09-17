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В парке аттракционов Гонконга погиб парень

17 сентября 2017, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

В парке аттракционов Гонконга погиб парень
pixabay.com

Молодой парень в Гонконге не выдержал впечатлений от «комнаты с привидениями» в местном парке аттракционов и скончался. Инцидент произошел в минувшую субботу, полицейские проводят расследование ЧП.

Трагедией закончилось посещение парка аттракционов для молодого жителя Гонконга, пишут «Известия».

Парень 21 года по имени Ченг посетил в минувшую субботу Ocean Park в Гонконге и в так называемом «доме с привидениями» у него не выдержало сердце. Спустя пять минут после посещения аттракциона «дом с привидениями» парень потерял сознание. Молодому человеку оказали первую помощь и доставили в больницу, но врачи не смогли спасти молодого человека, он умер. Пока полиция ведет расследование, аттракцион с привидениями закрыт.

 

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В Сургуте из торговых центров массово эвакуируют людей

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На спортплощадке в Москве избили подростков

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В парке аттракционов Гонконга погиб парень

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Уфологи нашли в Хьюстоне базу инопланетян

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В Латвии опубликовали рекомендации, как распознавать шпионов

В Латвии опубликовали рекомендации, как распознавать шпионов

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В СФ РФ отреагировали на сообщения ВСУ о российском беспилотнике

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На Кубани маленькая девочка погибла под упавшим шкафом

На Кубани маленькая девочка погибла под упавшим шкафом

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Пострадавшую в ДТП олимпийскую чемпионку Медведцеву прооперировали

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В Петербурге малыш попал в больницу после употребления лекарства от насморка

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