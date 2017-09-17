В парке аттракционов Гонконга погиб парень

Молодой парень в Гонконге не выдержал впечатлений от «комнаты с привидениями» в местном парке аттракционов и скончался. Инцидент произошел в минувшую субботу, полицейские проводят расследование ЧП.

Трагедией закончилось посещение парка аттракционов для молодого жителя Гонконга, пишут «Известия».

Парень 21 года по имени Ченг посетил в минувшую субботу Ocean Park в Гонконге и в так называемом «доме с привидениями» у него не выдержало сердце. Спустя пять минут после посещения аттракциона «дом с привидениями» парень потерял сознание. Молодому человеку оказали первую помощь и доставили в больницу, но врачи не смогли спасти молодого человека, он умер. Пока полиция ведет расследование, аттракцион с привидениями закрыт.