На Камчатке произошло сильнейшее землетрясение

На Камчатке 17 сентября проснулся вулкан Жупановский, проснулся с большой «помпой», выбросив из своего жерла столб пепла в семь километров высотой. Землетрясение не привело к гибели людей, разрушений нет.

На Камчатке проснулся вулкан Жупановский, став источником сильнейшего землетрясения, пишет газета «Известия». Из жерла вулкана ударил столб вулканического пепла высотой семь километров. Пепел разнесло на два десятка километров по округе. К счастью, в данном районе нет людских поселений и каких-либо строений. Рядом с вулканом нет и воздушных коридоров гражданской авиации, но извержению присвоен «оранжевый» код опасности.