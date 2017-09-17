На Кубани маленькая девочка погибла под упавшим шкафом

Несчастный случай в Краснодарском крае привел к гибели ребенка. На маленькую девочку упал старый шкаф. Ребенок играл во дворе частного дома один и случайно опрокинул на себя старый предмет мебели.

Старый платяной шкаф на территории дворе частного дома в городе Армавир Краснодарского края погубил маленького ребенка. Девочка развлекалась во дворе без присмотра взрослых и случайно опрокинула шкаф. Предмет мебели рухнул прямо на голову ребенка, пишет «РГ». Девочку успели доставить в больницу, но черепно-мозговая травма оказалась смертельной, врачи не смогли спасти ребенка.

Региональный следственный комитет возбудил по данному инциденту уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».