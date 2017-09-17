В Петербурге малыш попал в больницу после употребления лекарства от насморка

Младенец оказался в одной из детских больниц Санкт-Петербурга после употребления лекарства от насморка.

Согласно последней информации, происшествие случилось накануне, 16 сентября. Годовалому мальчику в минувшую субботу врачи диагностировали передозировку офтальмологическим препаратом – нафтизином. Состояние ребенка в настоящий момент оценивается как тяжелое, передает "Фонтанка".

Отмечается, что семья у пострадавшего младенца полная и благополучная, ни отец, ни мать никогда не стояли на учете.