В Подмосковье поезд сбил двух мужчин, пытавшихся залезть на платформу

На станции "Нижние котлы" Павелецкого направления железной дороги поезд сбил двух мужчин.

Согласно последней информации, происшествие случилось накануне вечером, когда два человека пытались залезть на платформу с путей и не заметили приближающийся транспорт. Как уточняет сегодня "Росбалт", оба мужчины были серьезно травмированы поездом "Москва – Волгоград".

Отмечается, что уроженец Архангельской области 1976 года рождения погиб на месте, а его товарищ 1978 года рождения попал в больницу.