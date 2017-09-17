В Подмосковье поезд сбил двух мужчин, пытавшихся залезть на платформу
17 сентября 2017, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]
На станции "Нижние котлы" Павелецкого направления железной дороги поезд сбил двух мужчин.
Согласно последней информации, происшествие случилось накануне вечером, когда два человека пытались залезть на платформу с путей и не заметили приближающийся транспорт. Как уточняет сегодня "Росбалт", оба мужчины были серьезно травмированы поездом "Москва – Волгоград".
Отмечается, что уроженец Архангельской области 1976 года рождения погиб на месте, а его товарищ 1978 года рождения попал в больницу.