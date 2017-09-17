В Москве мальчик выжил, упав с пятого этажа

Восьмилетний ребенок упал с 5 этажа дома в Москве. Инцидент произошел на Перервинском бульваре. Мальчика эвакуировали санитарным вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ).

В полете ему помогает авиамедицинская бригада. Подробности происшествия пока не сообщаются.

Ранее автомобиль, в котором находились двое взрослых и ребенок, упал с четвертого этажа парковки на юго-востоке Москвы. Чрезвычайное происшествие произошло во 2-м Южнопортовом проезде.