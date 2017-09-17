Появилась информация о бомбе в московском аэропорту Шереметьево

В воскресенье, 17 сентября, неизвестный позвонил руководству московского аэропорта Шереметьево и сообщил, что в здании заложена бомба.

Злоумышленник заявил, что готов осуществить атаку на самолеты в течение пятнадцати минут. Как сообщает сегодня издание "Российская газета", сотрудники службы безопасности аэропорта тщательно проверили здание, однако не обнаружили никаких опасных предметов или подозрительных лиц.

Интересно, что анонимный террорист отнюдь не скрывал свой номер телефона. В настоящий момент полицейские уже приступили к поискам звонившего.