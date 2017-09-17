Телефонный террорист позвонил в администрацию петербургского клуба "7Скай" и предупредил о теракте "как в Лондоне".

Персонал и посетители заведения после звонка были экстренно эвакуированы накануне вечером, 16 сентября. Аноним заявил, что в здании находится бомба, однако после проверки помещений оказалось, что никаких взрывных устройств там нет, передает сегодня портал "Фонтанка".

Кроме того, в субботу аналогичный звонок получило руководство торгового центра "Миллер" на проспекте Испытателей, где пришлось эвакуировать 225 человек.