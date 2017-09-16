Дайвер-рекордсмен погиб в древней подводной пещере в Сочи

Председателя союза дайверов Удмуртии Владимира Федорова долгое время не могли найти в Хостинском районе Сочи, где он пропал во время обследования одного из участков Воронцовских пещер.

Дайвер-спелеолог Владимир Федоров 12 сентября отправился исследовать Воронцовские пещеры и пропал.

Его тело нашли вечером 14 сентября, однако не могли достать из-за отсутствия специального оборудования. Сегодня тело подняли на поверхность. Выяснилось, что ноги погибшего были запутаны в ходовом конце – тросе, которые использовали предыдущие экспедиции.

Дайвер Владимир Федоров в марте 2017 года установил рекорд — он достиг дна самой глубокой пещеры в России, расположенной под Голубым озером в Чусовском районе Пермского края.